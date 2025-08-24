“El Catatumbo será la prioridad”: coronel Jorge Bernal asume la Policía en Norte de Santander

Norte de Santander.

El coronel Jorge Bernal asumió como nuevo comandante del Departamento de Policía Norte de Santander en un momento marcado por la crisis humanitaria que vive el Catatumbo.

Su misión, según afirmó, será mantener la ofensiva contra los grupos armados ilegales y articular acciones con las demás instituciones para devolverle tranquilidad a las comunidades que hoy siguen viviendo bajo amenaza.

“Recibo el departamento con todas las expectativas puestas en seguir trabajando por la seguridad y tranquilidad de los nortesantandereanos. La orden institucional es continuar la lucha frontal contra estas organizaciones que generan zozobra y permitir que los habitantes de cada municipio puedan estar tranquilos”, señaló Bernal.

El oficial reconoció que asume en una coyuntura difícil: enfrentamientos entre grupos ilegales han dejado en los últimos meses familias desplazadas, campesinos confinados y veredas presionadas por el control territorial del narcotráfico.

Frente a este panorama, aseguró que su gestión estará orientada en la articulación con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía para enfrentar el accionar de los grupos armados.

“Vamos a aunar fuerzas para quitarle a la población y a los campesinos a esas organizaciones que tanto daño les hacen”, afirmó, al destacar que hará un empalme con el coronel Néstor Arévalo, su antecesor, para dar continuidad a las operaciones que se han desarrollado en la región.

El narcotráfico será otro de los puntos centrales de su plan. “Este fenómeno afecta profundamente al departamento, por eso vamos a trabajar de manera coordinada con la Dirección de Antinarcóticos, con el fin de golpear estas estructuras que financian la violencia en Norte de Santander”, puntualizó.

La llegada del coronel Bernal al mando coincide con uno de los momentos más complejos para la seguridad del departamento, donde el Catatumbo sigue siendo epicentro del conflicto armado y de crisis humanitarias que han puesto en riesgo a miles de familias campesinas.