Cartagena vivió la fiesta del fútbol menor con el Torneo Goles de Vida Los Patiños

Cartagena

En una tarde soleada y llena de emociones culminó el Torneo de Fútbol Menor Goles de Vida Los Patiños, que durante cuatro días tuvo como escenario principal al templo del fútbol menor de Cartagena, las canchas de Alameda La Victoria, donde se disputaron las finales. La edición contó con la presencia y el liderazgo de Jairo Patiño, exjugador de la Selección Colombia y pieza clave de la organización, quien acompañó a los niños y jóvenes en este certamen formativo.

El torneo reunió a más de 450 niños y jóvenes en seis categorías, consolidando a Cartagena como sede de grandes eventos nacionales de formación deportiva. La ciudad vibró con el talento de equipos locales como Gabiló, La Academia de Crespo, Ciudadela 2000, Astros, Expreso Rojo y Talentos Cartageneros, que compartieron cancha con clubes de reconocimiento nacional como Atlético Nacional de Medellín, la Escuela Sarmiento Lora de Cali y Los Patiños FC.

Las finales estuvieron marcadas por el talento y la emoción. En la categoría 2018 brilló Talentos Cartageneros al coronarse campeón, mientras que en 2016 La Masía levantó el título con un Ismael Reyes imparable en el ataque. La categoría 2014 tuvo como gran protagonista a Gabiló Cartagena, que venció con contundencia a Menga Sport, con goles de Ian Rondón y Samuel Turbay en una final vibrante. En 2012, Ciudadela 2000 celebró el campeonato tras superar a Astros Cartagena, mientras que en 2011 el conjunto Galácticos se quedó con el primer lugar imponiéndose a Guatapé. Finalmente, en la categoría 2009, Toto Barrios alcanzó la gloria tras superar a Gremios en un duelo lleno de emociones.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo se consolidó como un espacio de formación en valores y construcción de tejido social. Durante el congresillo técnico previo al inicio, entrenadores cartageneros recibieron una capacitación orientada a fortalecer sus procesos formativos y enriquecer su labor como guías de las nuevas generaciones.

Jairo Patiño, exjugador de la Selección Colombia, campeón del fútbol profesional con Atlético Nacional y Deportivo Cali, y pieza clave en la organización del torneo, destacó que: “Goles de Vida es en esencia la posibilidad de transformación social a través del deporte. Reafirma valores entre los niños y jóvenes deportistas para que busquen los caminos seguros para tener una mejor vida. Ha sido todo un éxito en Cartagena, un ambiente maravilloso, ver la alegría de todos estos niños. Gracias a la Alcaldía de Cartagena, al IDER y la Liga de Fútbol por permitirnos estar aquí y disfrutar del fútbol formativo”. Patiño, recordado crack del balompié nacional, fue el encargado de entregar las medallas a los ganadores.

El mensaje de Patiño reflejó el espíritu del certamen: un torneo que no solo premia el talento deportivo, sino que inspira a los niños a soñar, crecer y mantenerse alejados de problemáticas sociales, utilizando el fútbol como herramienta de vida y transformación.

“Con estos torneos buscamos que los niños encuentren en el deporte un camino de sueños, disciplina y transformación. Cartagena es una ciudad que hoy abre sus puertas a la niñez y la juventud a través del fútbol y de grandes eventos que dejan huella”, destacó Campo Elías Terán, director del IDER.