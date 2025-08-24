3 diferencias entre el caldo de pollo y el caldo de gallina: ¿cuál es más nutritivo?

Cabe resaltar que, en varias casas de Colombia, el caldo de pollo y de gallina son bastante populares, puesto que, son una de las preparaciones más tradicionales, esto se debe a que, por décadas, se han consumido por diferentes razones, desde un malestar de estómago como para un día después de una rumba.

Sin embargo, si bien tienen un fin en común, ambos son diferentes, desde su preparación hasta sus componentes, puesto que, al combinar el pollo o la gallina con huesos, carnes, verduras, se potencializan distintos nutrientes como lo son las vitaminas, minerales y proteínas.

Le contamos específicamente cuáles son las tres diferencias más relevantes e importantes entre el caldo de pollo y el caldo de gallina para el momento en el que quiera consumir uno de estos.

3 diferencias entre el caldo de pollo y el caldo de gallina

Tiempo de preparación

La gallina requiere más tiempo para ablandarse

El pollo se concina más rápido, usualmente en menos de una hora

Esto se debe a que, la gallina es más dura por la edad, mientras que el pollo joven es más tierna.

Sabor

El caldo de gallina tiene un sabor más fuerte

El caldo de pollo usualmente suele tener un sabor más ligero

Esto se debe a que, la gallina criolla es más vieja, lo que significa son los expertos en gastronomía que esta le ofrece al plato un sabor más fuerte, por lo que se ha de cocinar por más tiempo cómo se mencionó antes.

Olor al cocinarse

El caldo de gallina suelta un olor más fuerte, rústico y penetrante

El caldo de pollo tiene un aroma más suave y menos persistente

Puesto que, los huesos y la grasa de la gallina, al hervirse por más tiempo, libera compuestos más intensos.

¿Cuál es más nutritivo? El caldo de pollo o el caldo de gallina

Desde la perspectiva de salud, el caldo de gallina suele tener más beneficios, puesto que, contiene más nutrientes como colágeno, hierro y grasa natural. Además, este caldo se ha destacado con el tiempo para recuperar fuerzas, puesto que, ayuda a los huesos, el sistema digestivo y da energía.

Por otro lado, el caldo de pollo, es más ligero, si bien tiene buenas proteínas y minerales, es más suave y fácil de digerir, en esta ocasión es perfecto para quienes buscan una opción ligera sin perder el valor nutricional.

