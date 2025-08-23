Suplemento biotecnológico: ¿Cómo salvar a las abejas melíferas? Universidad de Oxford explica

Las abejas melíferas son insectos sociales que juegan un rol determinante en la polinización de cultivos y plantas silvestres. De esta manera, aseguran la reproducción de innumerables especies vegetales y la producción de alimentos.

Cabe destacar que su importancia ecológica y económica es tan grande que se les considera un pilar de la seguridad alimentaria global. Estas abejas viven en colonias organizadas, donde cada miembro cumple funciones específicas que sostienen la vida colectiva; su dieta se basa en el polen y el néctar, fuentes de energía y nutrientes vitales.

Por otra parte, un reciente estudio liderado por la Universidad de Oxford, con la colaboración de los Jardines Botánicos Reales de Kew, la Universidad de Greenwich y la Universidad Técnica de Dinamarca, abordó un desafío: la pérdida de diversidad floral causada por el cambio climático y la agricultura intensiva.

Esto, dado que el polen provee esteroles imprescindibles para el desarrollo de las larvas, la carencia de estos compuestos en suplementos comerciales genera fragilidad en las colonias. Mejorar su nutrición es importante para la supervivencia de las abejas y de los seres humanos.

¿Cómo Oxford creó un suplemento con levadura modificada?

Para enfrentar la deficiencia nutricional que amenaza a las abejas melíferas, un grupo de científicos desarrolló un suplemento mediante biotecnología avanzada.

De esta manera, utilizando la técnica de edición genética ‘CRISPR-Cas9’, modificaron la levadura ‘Yarrowia lipolytica’ para que sintetizara una combinación específica de seis esteroles esenciales, compuestos que el polen aporta de manera natural y que resultan críticos para el crecimiento de las larvas.

Una vez modificada, la levadura fue cultivada en biorreactores a gran escala y posteriormente convertida en un polvo estable que pudo ser incorporado a la dieta de las colonias como suplemento alimenticio.

Es importante tener en consideración que los ensayos experimentales, realizados durante tres meses bajo condiciones controladas, revelaron estos resultados: las colonias que recibieron este suplemento enriquecido lograron criar hasta quince veces más larvas viables en comparación con aquellas alimentadas con sustitutos tradicionales carentes de esteroles.

Este hallazgo demuestra la eficacia del enfoque diseñado y abre la puerta a soluciones sostenibles que podrían fortalecer la salud de las abejas y garantizar la continuidad de su papel en los ecosistemas y la agricultura.

¿Qué impacto podría tener esta innovación en la agricultura?

Los hallazgos publicados en la revista ‘Nature’ representan un paso decisivo frente a la crisis global que afecta a los polinizadores, organismos de los que depende más del 70% de los cultivos que alimentan a la humanidad.

Esta disminución de colonias de abejas melíferas ha alcanzado niveles alarmantes en regiones como Estados Unidos, donde cada año se pierde más del 40% de las colmenas.

En esta coyuntura, la biotecnología desarrollada ofrece una vía concreta para fortalecer la supervivencia de las abejas, mejorando su nutrición y aumentando su capacidad reproductiva, factores importantes para mantener la estabilidad de los ecosistemas y la seguridad alimentaria mundial.

Por su parte, la Universidad de Oxford hizo énfasis en que aún son necesarias pruebas a gran escala en condiciones de campo, con el fin de evaluar la eficacia y sostenibilidad del suplemento en entornos agrícolas reales.

Finalmente, destacó que esta innovación podría adaptarse a las abejas melíferas, pero también a otros polinizadores, favoreciendo prácticas agrícolas más sostenibles y compatibles con la conservación de la biodiversidad.