Docente de la U. Nacional murió tras un ataque de abejas en el municipio de Ortega, Tolima

Tolima

Una verdadera tragedia ocurrió en la zona rural del municipio de Ortega, Tolima donde una profesional en geológica perdió la vida tras ser atacada por un enjambre de abejas.

Según conoció Caracol Radio, la víctima fatal fue identificada Andrea del Pilar Fandiño Palacios de 30 años, persona que se encontraba en adelantando un trabajo de campo en la vereda Maquito de este municipio.

Las picaduras generaron una grave reacción en su cuerpo que le ocasionaron un paro cardiorrespiratorio cuando era trasladada del hospital San José de Ortega hacia Bogotá, lo que conllevó a que el personal médico la llevara a un centro asistencial en Ibagué, pero lamentablemente murió.

Fandiño Palacios era egresada de la Universidad Nacional, centro de educación superior que expresó su solidaridad con la familia “El departamento de Geociencias lamenta profundamente el fallecimiento temprano de nuestra querida profesora. Su alegría y pasión por geología dejaron huella imborrable en nuestra comunidad. Su sonrisa y entusiasmo vivirán siempre en nuestra memoria”.

Andrea del Pilar Fandiño Palacios en la actualidad se desempeñaba como docente de la Universidad Nacional. Habitantes del sur del Tolima manifestaron que se caracterizaba por su alegría y sencillez, además por su profundo amor por el territorio donde había nacido.