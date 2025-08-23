Sogamoso se prepara para transición del PAE al modelo de servicio en caliente en 2026

El municipio recibió 529 millones de pesos de la UApA para fortalecer la cofinanciación del programa.

Sogamoso

La Secretaría de Educación de Sogamoso llevó a cabo el quinto Comité Municipal del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el que se definieron acciones estratégicas de cara a la vigencia 2026. Uno de los principales retos será la transición del modelo de raciones industrializadas al de servicio en caliente, con el objetivo de mejorar la calidad de la alimentación que reciben miles de estudiantes.

La secretaria de Educación, Natalia Medina, explicó que este cambio representa un paso decisivo en la garantía del derecho a una alimentación digna y saludable.

“Estamos evaluando el gran reto y la oportunidad de pasar de cerca de 4.000 raciones industrializadas a preparadas en sitio y servidas en caliente. Esto nos permitirá garantizar el objetivo y la misionalidad del programa, que es brindar un complemento alimentario digno y de calidad a nuestros estudiantes”, afirmó.

El municipio cuenta actualmente con 16 instituciones educativas y 52 sedes, en las que se distribuyen alrededor de 6.500 raciones, de las cuales un porcentaje importante aún es industrializado. Para lograr la transición será necesario fortalecer la infraestructura, dotación de comedores y menaje, además de asegurar recursos presupuestales.

“Es una transición que requiere inversión y compromiso, pero tenemos la voluntad y la comunidad educativa preparada para ello. Pensar en alimentación escolar es pensar en salud, en permanencia y en calidad educativa”, señaló la funcionaria.

La secretaria agregó que ya se trabaja con el equipo de nutricionistas del PAE en la definición de los ciclos de menús para la vigencia 2026, los cuales estarán contemplados en los procesos precontractuales y contractuales.

Durante el comité también se destacó el acompañamiento de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), que recientemente asignó 529 millones de pesos al municipio, recursos que fortalecerán la cofinanciación del programa.

“Celebramos que la UApA nos acompañara en este proceso, porque el PAE es una de las principales estrategias de acceso y permanencia escolar. Seguiremos trabajando con dedicación, a pesar de la complejidad que implica, porque sabemos el enorme beneficio que trae a nuestros estudiantes”, puntualizó Medina.

La funcionaria también recordó que el próximo 31 de agosto se realizará la presentación de las pruebas Saber 11, luego de que la fecha tuviera que aplazarse por las jornadas de paro. “Nuestros estudiantes están preparados junto a sus docentes y confiamos en que los resultados serán muy positivos”, concluyó.