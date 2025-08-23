Precandidatos presidenciales piden recuperar capacidades de Fuerza Pública tras atentados

Cartagena

En el marco del congreso de Asobolsa en Cartagena, se realizó un debate con cuatro precandidatos presidenciales, donde la seguridad y la difícil situación que atraviesa el país tras los recientes ataques terroristas en Cali y Antioquia, fueron uno de los temas centrales en la conversación.

Al debate asistieron Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo; la periodista Vicky Dávila; el exdirector del DANE y exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo; y la senadora, María José Pizarro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta última precandidata congresista del Pacto Histórico, hizo un llamado a los sectores políticos del país y gremios a conformar un “pacto por la seguridad” para superar la violencia ante la reciente oleada de ataques territoristas.

“Un gran pacto de estado por la seguridad y creo que tenemos que conjurar en ese gran pacto de estado al más alto nivel, pacto para superar la violencia, pero que nos permita integrar nuestras distintas visiones. En primer lugar, una visión a corto plazo, fortalecida desde una inteligencia que nos permita superar la llegada, ya no ahora, pero el ingreso de Colombia al tercer ciclo de la violencia, que es lo que venimos viviendo ya hace algunos años”, expresó.

La periodista Vicky Dávila, salió al paso a las declaraciones de Pizarro y en su discurso responsabilizó al Gobierno Nacional de los atentados terroristas registrados en los últimos días en Cali y Antioquia.

“Lo que está pasando hoy tiene que ver con lo que ha pasado durante los últimos 3 años: beneficios a los bandidos, a los criminales. Esto es responsabilidad del presidente Gustavo Petro, María José, no me parece adecuado usted ha apoyado eso y lo que está pasando hoy, es porque aquí se les olvidó luchar contra el narcotráfico. Aquí decidieron dejar que los criminales avanzaran en más del 70% de los municipios según la Defensoría del Pueblo. Así que hoy quiero hacer un llamado, no al apaciguamiento. Aquí tenemos que levantar la voz”, expresó.

Por su parte, Juan Manuel Galán, sostuvo que la actual estrategia de la Policía y las Fuerzas Militares está “obsoleta” y por eso enfatizó en que se deben recuperar las plenas capacidades de la Fuerza Pública con un plan de choque.

“Si nosotros queremos poder recuperar las plenas capacidades de la fuerza pública con un plan de choque que se tiene que enfocar en dos cosas fundamentales. La primera, devolverle plena movilidad a nuestra fuerza pública que hoy está inmóvil, no tiene helicópteros, todos están en tierra, todos están sin mantenimiento, no pueden volar. Y lo segundo es recuperar plenamente la capacidad de inteligencia lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay, ante todo es una falla de la inteligencia”, explicó el precandidato.

El exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, indicó que la Fuerza Pública requiere mucha inteligencia para combatir al crimen organizado, especialmente con una dotación de tecnología.

“La inteligencia la pide la fuerza pública, la fuerza pública quiere un presidente que sea verdaderamente su comandante y esa inteligencia requiere tecnología, requiere estrategia y sobre todo requiere una capacidad de entender que tenemos que responderle a la población civil. Entonces creo yo que esto es un llamado a decir más allá de buscar culpables, tenemos que ir para adelante, tenemos que garantizarle al país a todos los habitantes que la seguridad es un habilitador para el desarrollo del país”, concluyó.