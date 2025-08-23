Por primera vez en su historia, Cartagena tiene un hospital veterinario andante

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con la con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata Cartagena), presentó este sábado la primera Unidad Móvil Veterinaria y el Escuadrón Antimaltrato Animal, iniciativas que marcan un hito en la política pública de protección y bienestar animal en la ciudad.

La Unidad Móvil Veterinaria cuenta con tres módulos principales: consulta externa, laboratorio clínico y quirófano. Su diseño permite llevar servicios médicos veterinarios integrales a barrios y corregimientos, priorizando comunidades con limitado acceso a la oferta de centros veterinarios privados.

“Por primera vez en la historia, Cartagena cuenta con un hospital veterinario andante que recorrerá toda la ciudad atendiendo y cuidando a todo tipo de animales en condición de calle; o a mascotas cuyos dueños no cuenten con los recursos para atenderlos, esterilizarlos, vacunarlos u operarlos”, informó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “El bienestar animal en nuestra ciudad es una prioridad. Hace rato dijimos adiós a las corridas de toros, hemos sustituido vehículos de tracción animal, los tristemente famosos carromuleros, por motocarros; y los coches turísticos con caballos ya tienen fecha de vencimiento en el Centro Histórico. Muchos se vendieron o posan de animalistas; pero fuimos nosotros los que pasamos del discurso a la acción”.

El alcalde Mayor de Cartagena, además, informó que esta es la primera Unidad Móvil Veterinaria de tres que entregará su administración, para que cada Localidad de la ciudad cuente con los servicios de una.

Así es la nueva Unidad Móvil Veterinaria

Entre los equipos instalados se destacan ecógrafo, microscopio, monitor multiparámetros, cabitrón para profilaxis dental y analizadores de hematología y química sanguínea, garantizando diagnósticos y procedimientos de alta calidad.

De manera complementaria, se oficializó la creación del Escuadrón Antimaltrato Animal, conformado por profesionales en medicina veterinaria, derecho, psicología, trabajo social y gestión comunitaria.

Este equipo trabajará en articulación con la Policía Ambiental para atender casos de maltrato, Inspectores de policia para el debido cumplimiento de las normas, instituciones educativas a fin liderar procesos pedagógicos y comunidades urbanas y rurales, promoviendo la tenencia responsable, la no violencia y la protección de los animales.

“Desde la Umata seguimos sumando esfuerzos para que la protección y el bienestar animal se consoliden en Cartagena. Con la Unidad Móvil Veterinaria acercamos servicios médicos a las comunidades que más lo necesitan y con el Escuadrón Antimaltrato reforzamos la atención y la educación frente a los casos de maltrato. Nuestro compromiso es acompañar a la ciudadanía y garantizar que los animales reciban la atención y el respeto que merecen”, manifestó el director de la UMATA, Adolfo Pérez Fonseca.

Finalmente, la administración distrital invitó a la ciudadanía a participar en las jornadas gratuitas de salud animal, que incluyen vacunación antirrábica, aplicación de vitaminas y desparasitación, como la de este sábado 23 de agosto desde las 10:00 a.m. en el Parque Lácides Segovia, del barrio Manga.