Liberan a reconocido líder social en el sur de Bolívar: estuvo 29 días secuestrado

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó que fue liberado Luis Eduardo Bohórquez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Marizosa, jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

La entrega contó con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional. Las autoridades aseguraron que el reconocido líder social se encuentra en buen estado de salud y permaneció secuestrado 29 días.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio en horas de la mañana un grupo de hombres fuertemente armados llegaron hasta su vivienda en la vereda La Marizosa y se lo llevaron a la fuerza con rumbo desconocido.

Luis Eduardo Bohórquez, es miembro de la Asociación Agrominera de la Marizosa – Guamocó (Asomarisangua), es un referente en la defensa de los derechos territoriales de las comunidades agromineras y la protección de la biodiversidad del Caribe colombiano, especialmente en la Serranía de San Lucas donde grupos armados como el Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las FARC se disputan el control de las rentas criminales como la minería ilegal.