Día clave en Los Santos: Gobernador tendrá reunión con la comunidad por peaje La Punta

Bucaramanga

Este sábado 23 de agosto a las 3:00 de la tarde habrá una nueva reunión entre la comunidad de Los Santos, de Piedecuesta y el gobernador Juvenal Díaz Mateus para revisar las quejas de la ciudadanía y evaluar las inversiones que se harán con el recaudo del peaje de La Punta.

“Tenemos una reunión con la comunidad para mostrarles cuánto se ha recaudo y en qué se va a invertir, la idea es que ellos administren el peaje. Hay algunas personas que están incitando a la violencia, a destruirlo pero eso lo que hace es afectar”, señaló el gobernador Díaz Mateus.

Agregó el mandatario que si se quita ese peaje los que se perjudican son quienes viven en el municipio de Los Santos pues el recaudo que se hace en esa caseta es para inversión en el corredor vial que comunica con ese municipio. “La vía no se podría mantener”, puntualizó el mandatario.

La comunidad espera poder llegar a un acuerdo con la administración departamental y así evitar las vías de hecho pues en el último mes realizaron una protesta en donde tuvo que intervenir la fuerza pública.