Capturan a dos hombres con arma de fuego en bus intermunicipal en Bolívar: uno tiene casa por cárcel

Cartagena

La Policía Nacional a través de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, en un operativo que se desarrolló en el kilómetro 87, vía Sincelejo - Calamar, logró la captura de dos presuntos delincuentes con un amplio prontuario delictivo, acusados de múltiples hurtos a pasajeros de buses intermunicipales.

Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio Romero Meneses, de 27 años a quien le registran cuatro anotaciones judiciales por el delito de hurto, y Juan Junior Mercado Bercelo, de 39 años, a quien le figura anotaciones por fuga de presos, hurto calificado automotor, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Además, tiene detención domiciliaria por hurto.

La Policía señaló que las investigaciones apuntan a que los capturados interceptaban buses de servicio público, intimidando a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

Al momento de la detención, se les halló un arma de fuego tipo pistola, municiones y documentos de identidad falsos.

Los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la república definirá su situación judicial.

“Estos operativos son importantes para seguir protegiendo el patrimonio de los colombianos, disminuyendo los índices de la criminalidad en el departamento, especialmente en materia de hurto, en la modalidad de atraco a mano armada, que a la fecha hay un importante disminución del 33% frente al mismo periodo del año anterior”. precisó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

El oficial también dio a conocer que continuarán en la ofensiva contra el hurto y los delitos de alto impacto en Bolívar, “a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de propios y visitantes”.