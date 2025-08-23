123 Andrés llega a Bogotá con un show para toda la familia en el Teatro El Parque

Ganadores del Latin Grammy y con millones de seguidores en plataformas como YouTube, Andrés Flores y Christina, su compañera, han logrado conquistar a familias enteras con un proyecto que combina canciones educativas, ritmos contagiosos y mensajes positivos para los más pequeños.

El show en Bogotá promete ser una experiencia única donde la música se mezcla con el juego, y el aprendizaje. Con su estilo divertido, 123 Andrés ha marcado un camino innovador en la música infantil, convirtiéndose en ejemplo para nuevas generaciones y llevando el talento latino a escenarios internacionales.

Este concierto en el Teatro El Parque invita a las familias a compartir una tarde diferente, en la que la diversión y la educación se encuentran al ritmo de canciones que cruzan fronteras.