SIC investiga a Almacenes Flamingo por cobros ilegales y falta de información a consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una investigación administrativa contra Almacenes Flamingo S.A. por presunta vulneración de los derechos de los consumidores en Colombia.

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, las operaciones entre noviembre de 2022 y enero de 2024 evidencian la aplicación de tasas de interés, que además de ser injustificadas, superan los límites establecidos por la legislación colombiana. Así mismo, se encontró que en algunos contratos de adquisición de bienes y servicios no se entregó la información obligatoria para la toma de decisiones de los consumidores.

Estas irregularidades habrían generado que los clientes pagaran más de lo normal y no contaran con los elementos suficientes para comprender los costos reales de los créditos. De confirmarse las conductas, la SIC podría imponer sanciones que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos, el cierre temporal de los establecimientos de comercio o la prohibición de distribuir determinados productos.

La Superintendencia reiteró su compromiso con garantizar prácticas comerciales transparentes y responsables, que respeten los derechos de los consumidores en todo el país. Asimismo, invitó a los ciudadanos a reportar posibles irregularidades y a mantenerse informados sobre las decisiones que buscan protegerlos en sus transacciones diarias.