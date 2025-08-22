Polémica por cambio de límite de velocidad en cámara de fotomulta en Turbaco, Bolívar

Cartagena

En Turbaco, norte de Bolívar, hay polémica por el cambio del límite de velocidad en la cámara de fotomulta ubicada frente al centro comercial Plaza 90 en la carretera Troncal de Occidente, en pleno casco urbano del municipio.

Ante la renovación de la autorización de esta cámara por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se determinó modificar el límite de velocidad de 40 a 30 kilómetros por hora. Cabe recordar que este punto de detección electrónica funciona en la Troncal de Occidente desde el año 2014.

La Secretaría de Tránsito de Turbaco a través de su titular, Ana de Jesús Rodríguez Ligardo, explicó la decisión se tomó por el cambio urbanístico que se dio en la zona durante los últimos años, especialmente ante la puesta en funcionamiento del centro comercial Plaza 90.

Según la funcionaria, en este punto ha sido notorio el aumento de peatones y establecimientos comerciales, siendo el peatón el actor vial más vulnerable. Con el propósito de evitar accidentes, las autoridades cambiaron el límite de velocidad, decisión que no cayó bien en la comunidad turbaquera porque en la zona se presentan trancones constantemente.

¿Nueva cámara en otra zona de Turbaco?

El malestar incrementó debido a que en las últimas horas pobladores denunciaron la instalación de una nueva cámara de fotomulta en la Troncal de Occidente, a la altura de la urbanización La Granja, sentido Turbaco- Cartagena, es decir en el otro carril.

Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, pobladores reportan que ya fue colocado un aviso de alerta “Detección electrónica a 500 m”, a la altura de la entrada de la Granja.