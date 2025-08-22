Loly Bergoderi: De un diagnóstico de diabetes a un propósito de vida con la panadería saludable

Cuando a los 25 años recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1, Loly Bergoderi entendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que para muchos podría haber significado un límite, para ella se convirtió en el punto de partida de una misión personal: aprender a vivir plenamente con la condición y, al mismo tiempo, ayudar a otros a hacerlo.

“Desde ese momento la salud dejó de ser solo un interés y se convirtió en una misión de vida”, explica. Aprendió a integrar el control de la glucosa con el ejercicio y la alimentación consciente, hasta certificarse en 2019 como Personal Trainer y Especialista en Nutrición Deportiva por la ISSA. Su conocimiento, sumado a la experiencia cotidiana con la diabetes, pronto empezó a impactar a miles de personas a través de sus redes sociales, donde comparte rutinas, estrategias y recetas que ya superan las 500.000 visualizaciones.

El hallazgo de un nuevo camino: la panadería saludable

Su curiosidad y pasión por la investigación la llevaron a descubrir un vacío en el mercado: el pan que se vendía como “saludable” no lo era realmente. La mayoría de la industria trabaja con harinas ultra procesadas y levaduras artificiales que afectan la digestión y elevan los niveles de glucosa.

Ese descubrimiento la motivó a formarse con referentes mundiales como Jordi Morera, maestro panadero de renombre internacional. Así nació una especialización en panadería saludable que hoy la posiciona como una health baker única: sus panes se elaboran con trigos antiguos y fermentaciones lentas de hasta 36 horas, resultando en productos con beneficios digestivos reales y hasta un 30% menos de carbohidratos netos que el pan industrial.

De la adversidad a la comunidad

Con su marca Simple Food Gourmet, Loly ha logrado algo más que vender un producto: ha creado una experiencia de bienestar. Cada nuevo pan o receta pasa antes por la validación de su comunidad. “El 90% de quienes prueban por primera vez se convierten en clientes fieles”, cuenta. Para ella, la mayor recompensa no está en las ventas, sino en testimonios de personas con diabetes o problemas digestivos que, gracias a sus productos, pueden volver a disfrutar del pan sin temor a picos de glucosa.

Su labor como advocate de la diabetes tipo 1 también ha trascendido. En su cuenta @fitbyloly, comparte información práctica sobre control glucémico, uso de bombas de insulina y hábitos saludables. Ha recibido mensajes de padres de más de 50 niños recién diagnosticados que encontraron en su contenido un camino más claro y esperanzador. Sus publicaciones educativas han superado las 100.000 reproducciones y circulan en grupos de apoyo alrededor del mundo.

Para poder completar este trabajo lidera un equipo que a diario se esfuerza en ofrecer no solo un producto con estándares de calidad, sino también un contenido de valor. En ese equipo cuenta con la experticia de Jorge Abdou quien es filmmaker, graduado en la New York Film Academy en 2021 y quien lleva las redes y el marketing digital de la marca, además de realizar la producción y edición de todo el material por el que Bergoderi ya es una referencia en su campo.

Una creadora multidisciplinaria

Antes de entrar al mundo del wellness, Loly lideró durante 20 años una marca de moda nacional. Esa experiencia, sumada a sus estudios y especialización en nutrición, deporte y panadería saludable, le permitió unir estética, marketing y técnica gastronómica. El resultado: un enfoque integral que combina ciencia, arte y negocio.

En menos de tres años, logró posicionar su marca en el competitivo mercado de Miami, con entregas semanales, un sistema de producción innovador y una comunidad digital activa. Además, ha colaborado con expertos como Michelle Peiret, figuras del wellness, y productores gourmet que comparten sus altos estándares de calidad.

El legado en construcción

Como autora, ha publicado recetarios saludables que se han convertido en un recurso valioso para quienes buscan comer rico sin poner en riesgo su salud. Su propósito es claro: crear y compartir productos que mejoren la vida de las personas, especialmente aquellas que, como ella, viven con condiciones crónicas.

Hoy, Loly Bergoderi no solo es referente en panadería saludable y wellness, sino también un ejemplo de cómo un diagnóstico puede transformarse en una plataforma de impacto positivo.