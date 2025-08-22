En varios municipios de Boyacá se presentarán suspensiones de energía por mantenimiento

Cortes de energía en Boyacá

La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. anunció una serie de trabajos programados de mantenimiento a la infraestructura eléctrica en distintos municipios del departamento, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio. Estas labores implicarán interrupciones temporales del suministro de energía en sectores específicos, conforme al siguiente cronograma:

Programación de suspensiones de energía:

Santa Sofia 26 de agosto

Sector Urbano y Rural de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

Tunja 28 de agosto

Veredas Runta Baron, Germania Baron Gallero y Chorro Blanco 8:00 a.m a las 5:00 p.m

Tunja 26 al 31 de agosto

Barrio los Muiscas y Urbanización el Capitolio de 8:00 a.m a las 4:00 p.m

Pesca 25 de agosto

Vereda Suaneme de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

26 de agosto Vereda

Toledo y Nocuata de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

27 de agosto

Veredas Chaguata Butaga de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

28 de agosto

Vereda Butaga de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

29 de agosto

Vereda Butaga de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

30 de agosto

Vereda Puerta Chiquita de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

Tasco 29 al 30 de agosto

Vereda Pedregal y en el sector 5 y 6B entre Calles 7v9A de 8:00 a.m a las 5:00 p.m

Tinjacá 25 al 29 de agosto

Carreras 1 y 2 entre Calles 4 y 8 de 08:00 a.m. – 04:00 p.m.

27 de agosto

Vereda Providencia de 9:00 a.m a las 5:00 p.m

Moniquirá 26 de agosto

Vereda Monsalve de 9:00 a.m a las 10:00 a.m

La empresa recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante estos horarios y agradece la comprensión de los habitantes de los municipios afectados. Los trabajos buscan prevenir afectaciones mayores al sistema eléctrico y garantizar un servicio más confiable para toda la región.