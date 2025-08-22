Cayó alias ‘El Negrito’, por presunto almacenamiento de armas de fuego y drogas en Cartagena

Cartagena

En acciones contundentes contra el homicidio, el porte ilegal de armas y el tráfico de estupefacientes, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), de la Policía Nacional en Cartagena, capturaron a un presunto delincuente en el sur de la ciudad.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y, tras varios meses de seguimiento, se logró materializar una orden de registro y allanamiento a una vivienda en el barrio El Pozón, donde se presentó la captura de alias ‘El Negrito’ a quien le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado, presuntamente, sería el encargado del almacenamiento de armas de fuego, municiones, dinero y sustancias alucinógenas de Bandas Multicrimen, con injerencia delictiva en zonas específicas de la ciudad.

Durante el procedimiento, fueron incautados siete cartuchos calibre 45, seis cartuchos calibre 9 milímetros, dos cartuchos calibre 38, un cartucho calibre 40, 90 dosis de base de coca y un radio de comunicación. Elementos que serían utilizado por estructuras de bandas multicrimen para la comisión de delitos relacionados con el homicidio, tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas.

En lo corrido del año, se han capturado 4.342 personas por diferentes delitos, 1.925 por tráfico de estupefacientes, 603 por porte ilegal de armas de fuego y se han incautado 510 armas de fuego.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con La Fiscalía General de la Nación, a las estructuras multicrimen que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en esta región del país.