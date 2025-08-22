4 CDT de un millón en AGOSTO con mejores tasas de interés: ¿Por qué cada banco ofrece un % diferente?

Una de las formas más llamativas de inversión para los colombianos son los CDT o Certificado de Depósito a Término, pues se caracterizan por ser bastante seguros y porque implican poco conocimiento. Es decir, un inversionista en un CDT no tendrá que estar pendiente de manera constante de la subida o bajada de su dinero, porque las entidades financieras se encargarán de esta tarea. Esto posibilita que los ciudadanos que apenas están empezando a invertir puedan aumentar sus ahorros de forma sencilla.

Ahora bien, agosto suele ser un mes clave para los ciudadanos, dado que comienzan a planear las finanzas para los últimos meses del año. En ese sentido, muchos suelen considerar de manera estratégica la posibilidad de invertir. Aquí es en donde las personas consideran entre CDT, fondos de inversión, la bolsa de valores y más.

No obstante, lo CDT, como se mencionó anteriormente, se destacan entre las opciones de inversión porque garantizan una tasa de interés a un tiempo determinado, por lo que se puede decir que hay una ganancia fija.

Esto lleva a que los ciudadanos, una vez decidan invertir en un CDT, recurran a las entidades financieras e indaguen sobre los tiempos y tasas de interés en las que depositarán su dinero.

Este acercamiento a las entidades financieras para conocer las tasas de interés que ofrecen en los CDT es vital, dado que si bien están influenciadas por las decisiones del Banco de la República, en cada banco varía la oferta. De este porcentaje dependerá el crecimiento de la inversión.

¿Por qué cada banco ofrece una tasa de interés diferente?

Durante la última junta directiva el Banco de la República definió la tasa de interés de referencia en 9,25%. De esta forma, decidió mantener el porcentaje con respecto al mes anterior. Sin embargo, pese a esta medida del emisor, de acuerdo a Mejor CDT, los bancos tuvieron un comportamiento diferente. “Varias entidades bancarias bajaron las tasas que pagan, especialmente por las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Este movimiento ha desconcertado a muchos usuarios, pero para MejorCDT, fintech especializada en ahorro e inversión, era algo previsible.”

Así las cosas, desde Mejor CDT resaltaron que desde inicio de año se advirtió que era necesario que los ciudadanos estuvieran pendientes de las subidas y bajadas de las tasas de interés de las cuentas de ahorro de alto rendimiento para identificar cuál es el mejor momento de invertir. El panorama para los CDT ha sido diferente

De hecho, se ha evidenciado en los últimos meses que algunas cuentas de ahorro de alto rendimiento ofrecían hasta el 12 % de tasa de interés y ahora el 8%.

Ahora bien, Mejor CDT explicó que si bien el Banco de la República puede definir una tasa de interés, las entidades bancarias pueden basarse en este porcentaje y subirlo o bajarlo. “El negocio de los bancos no es pagar rentabilidades altas, sino prestar dinero: ya sea a través de créditos, inversiones o transacciones. Ofrecer una alta rentabilidad en cuentas o CDT representa un costo para el banco, no un beneficio. Así, aun cuando la tasa del Banco de la República no cambia, los bancos pueden ajustar las tasas ofrecidas según su conveniencia o estrategia de negocio.”

CDTs en AGOSTO con las mejores tasas de interés:

En Caracol Radio realizamos el ejercicio de consultar al portal web de la fintech Mejor CDT para identificar los bancos con los mejores CDT para el octavo mes del año:

CDT de un millón de pesos a 6 meses:

Banco Finandina otorgará a seis meses con una tasa del 10% $1.048.809 Ban100 otorgará a seis meses con una tasa del 9.35% $1.045.706 Credifamilia otorgará a seis meses con una tasa del 9.3% $1.045.466 Financiera Dann Regional otorgará a seis meses con una tasa del 9.25% $1.045.227

CDT con una inversión de un millón de pesos a 12 meses: