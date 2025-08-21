Tres presuntos delincuentes fueron capturados en Cartagena con armas de fuego ilegales

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a tres sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El primer operativo se llevó a cabo en las horas de la madrugada en el barrio Villa Corelca, donde fueron sorprendidos dos sujetos a bordo de una motocicleta, identificados como ‘el Duvan’ y ‘el Jose’, de 27 y 32 años respectivamente, quienes tenían en su poder un arma de fuego ilegal tipo revólver calibre 38, con un cartucho de igual calibre.

Los detenidos, naturales de María La baja y Sincelejo, presentan anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

En otro extremo de la ciudad, en la calle 34, del barrio Lo Amador, fue capturado ‘el Wilmer’, de 21 años de edad, quien portaba arma de fuego ilegal, tipo revólver, con tres cartuchos, la cual sería utilizada, presuntamente, para cometer hechos delictivos en esa zona de Cartagena.

Al capturado, le registran cuatro (4) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 603 personas, logrando incautar 510 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.