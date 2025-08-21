Tom Hiddleston protagoniza “La Vida de Chuck”

Hay historias que llegan al alma y el corazón y esta es una de ellas, “La Vida de Chuck” (The Life of Chuck), cinta que se estrena el 21 de agosto en salas colombianas, es dirigida por Mike Flanagan y se basa en unos de los cuentos cortos de Stephen King. Narrada en tres actos, relata distintas etapas, y universos que rodean a Chuck.

Cortesía: Diamond Films Ampliar

Protagonizada por Tom Hiddleston (Loki), Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor y Karen Gillan, el esperanzador drama nos introduce en los días que vive Charles Krantz, un hombre que tiene una vida común y corriente, pero que descubre el significado de su vida a poco tiempo de que el mundo colapse. La historia es narrada en tres episodios en estructura inversa con actores distintos, inicia desde la muerte de Chuck a los 39 años, a causa de un tumor cerebral, y concluye en su infancia en una casa que se cree que está embrujada.

Esta fábula de Stephen King se sale de los relatos de terror que nos tiene acostumbrados, divertida, sincera y sentimental, se resuelve hasta los últimos instantes. “La Vida de Chuck” una nueva propuesta distribuida por Diamond Films llega el 21 de agosto a salas de cine colombianas.