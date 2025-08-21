Rescatan a dos niñas secuestradas en zona rural de Dagua, Valle

Dos niñas de 5 y 9 años fueron rescatadas en el corregimiento de Borrero Ayerbe, zona rural del municipio de Dagua, Valle, tras haber sido secuestradas por un hombre. El operativo fue liderado por la Policía del Valle en colaboración con la comunidad de la zona, quienes actuaron rápidamente tras la alerta.

Según el reporte de las autoridades, las menores se encontraban jugando en el andén de su vivienda cuando fueron sorprendidas por el agresor, quien las envolvió en una sábana y se las llevó a un lugar desconocido. La bisabuela de las niñas, al notar su ausencia, dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió desplegar una búsqueda intensiva en la zona.

“Pasada una hora logramos ubicar a las menores y proceder con la captura del sujeto. Por fortuna, las niñas se encontraban en buen estado de salud”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro. Las investigaciones preliminares indican que se habría aprovechado de su estado de indefensión. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el individuo tenía intenciones de abusar sexualmente de las niñas.

Tras ser valoradas por personal médico, las menores fueron dadas de alta sin complicaciones de salud. El juez encargado del caso ordenó la detención del capturado en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.