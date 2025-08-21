Polo Democrático pide a Iván Cepeda que sea candidato a la presidencia en 2026

Colombia

El partido Polo Democrático, a través de una carta abierta, le solicitó al senador Iván Cepeda que sea su candidato para las elecciones a la Presidencia de 2026.

#POLÍTICA El Polo Democrático, a través de una carta abierta, le pidió al senador Iván Cepeda que sea su candidato para las próximas elecciones a la Presidencia.



“Creemos firmemente en que nuestro H.S. Iván Cepeda Castro, quien ha dado muestra de ser un político valiente, que ha… pic.twitter.com/GxCkOoPpDA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

Según indicaron en la misiva, para cumplir con el propósito de que el movimiento político Pacto Histórico sea unitario, democrático y pluralista, “creemos firmemente en que nuestro senador Iván Cepeda sea el candidato a la presidencia para el periodo 2026-2026”.

Aseguran desde la colectividad que les entusiasma que sea el senador Cepda quien “enarbole nuestra esperanza de continuar con la segunda fase del Gobierno del cambio”, de modo que explican también que por dichos motivos, “le pedimos con insistencia que acepte la candidatura”.

Insisten en que el movimiento político que se está configurando desde el Pacto Histórico debe reconocer “el legítimo derecho de los pueblos a defender su integridad y soberanía, que promueva la movilización política y social por la plena dignidad y libertdad, las garantías políticas y civiles”.

Y añaden que el Polo Democrático ratifica su compromiso de consolidar la unidad de los sectores de izquierda, alternativos y progresistas, “con la única finalidad de buscar compartir y defender los propósitos legítimos de una sociedad democrática”.