Policía reveló cuáles son las infracciones más frecuentes en carreteras de Bolívar

La Policía Nacional a través de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, bajo el liderazgo del capitán Alexander Flórez Rojas, llevó a cabo una serie de actividades de prevención vial en el kilómetro 87, San Jacinto-Bolívar.

Estas acciones, enmarcadas en la campaña #SIEMPRESEGUROS, se dirigieron a conductores de motocicletas y sus acompañantes, con el objetivo de reducir siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Durante la jornada, se sensibilizó a 40 personas sobre la importancia de respetar las señales de tránsito, evitar maniobras peligrosas, usar el casco de seguridad (Ley 023385 de 2020) y no utilizar elementos distractores al conducir.

Además, se socializó la línea anticorrupción 157, reforzando el compromiso con la transparencia y la legalidad.

“Nuestro compromiso es proteger a todos los ciudadanos en las vías de Bolívar. A través de estas campañas de prevención, buscamos crear conciencia y reducir los accidentes de tránsito, garantizando así la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad,”afirmó elteniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

“Como viajera frecuente, valoro enormemente las iniciativas que promueven la seguridad vial. Saber que la policía está comprometida con nuestra protección en las carreteras nos da tranquilidad y nos permite disfrutar de nuestros viajes con mayor confianza,” comentó Angela Muñoz, actora vial.

Estas iniciativas buscan crear conciencia sobre la responsabilidad de cada actor vial y fomentar una cultura de prevención que contribuya a salvar vidas en las carreteras de Bolívar. La Policía de Bolívar reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad, trabajando de manera coordinada para garantizar un tránsito seguro y ordenado.