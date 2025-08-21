En Video: Accidente de dos tractocamiones en la carretera Girardot – Bogotá, la vía fue cerrada
El fuerte accidente se presentó en la vía Girardot - Bogotá en el km 106, sector de Chuzacá.
Cundinamarca
Durante la mañana de este jueves 21 de agosto, dos vehículos de carga de grandes dimensiones se estrellaron en la vía que conduce de Girardot a Bogotá, el hecho se presento en medio de tráfico de las mañanas por esa zona y no pasó desapercibido, además, el accidente (según los testigos) habría dejado una persona fallecida.
El caso fue atendido por las unidades de emergencia de la región de Silvania y Funza en Cundinamarca y hubo la necesidad de cerrar el carril que conduce desde Girardot a la capital del país en el kilómetro 106. Para el paso de vehículos se habilitó un contraflujo temporal en el sentido Bogotá – Girardot, hasta que se termine de atender lo ocurrido.
Las autoridades trabajan en las labores de levantamiento de los vehículos mientras que comienza la investigación para saber exactamente como se presento el fuerte accidente que dejó con problemas de movilidad una de las vías mas importantes del departamento de Cundinamarca.