En Video: Accidente de dos tractocamiones en la carretera Girardot – Bogotá, la vía fue cerrada

Durante la mañana de este jueves 21 de agosto, dos vehículos de carga de grandes dimensiones se estrellaron en la vía que conduce de Girardot a Bogotá, el hecho se presento en medio de tráfico de las mañanas por esa zona y no pasó desapercibido, además, el accidente (según los testigos) habría dejado una persona fallecida.

#CUNDINAMARCA. Impactantes imágenes del estado en el que quedaron dos tractocamiones, después de estrellarse en la vía Girardot - Bogotá en el km 106, sector de Chuzacá. Las autoridades siguen con la atención mientras que se mantiene el cierre de una calzada. Hay contraflujo en… pic.twitter.com/lrkIosmk4Y — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

El caso fue atendido por las unidades de emergencia de la región de Silvania y Funza en Cundinamarca y hubo la necesidad de cerrar el carril que conduce desde Girardot a la capital del país en el kilómetro 106. Para el paso de vehículos se habilitó un contraflujo temporal en el sentido Bogotá – Girardot, hasta que se termine de atender lo ocurrido.

Las autoridades trabajan en las labores de levantamiento de los vehículos mientras que comienza la investigación para saber exactamente como se presento el fuerte accidente que dejó con problemas de movilidad una de las vías mas importantes del departamento de Cundinamarca.