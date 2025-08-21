En Ibagué cayó alias ‘Peluca’ señalado del asesinato de un taxista en Bogotá

Ibagué

Una acción de control por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué permitió la captura de un hombre, inicialmente por transportar unas dosis de bazuco, sin embargo, al verificar su plena identidad se constató que era buscado por un despacho judicial de Bogotá en el marco de una investigación por el asesinato de un taxista.

Así fue la captura de alias ‘Peluca’

Miembros de la Policía lograron la captura en flagrancia e incautación de varias dosis de bazuco en la comuna 9 de la capital tolimense, durante el procedimiento, el indiciado intentó identificarse como ciudadano extranjero, lo que generó sospechas en los uniformados. Luego de varios minutos y tras las verificaciones correspondientes, se estableció que en realidad era oriundo de Bogotá.

Es así que se logró establecer su verdadera identidad se confirmó que era requerido por el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado y fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Asesinato de un taxista en Bogotá

De acuerdo con las investigaciones, los hechos que motivaron su captura habrían ocurrido el 24 de marzo de 2022, en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de Bogotá, ese día, el capturado al parecer habría solicitado un servicio de taxi mediante aplicación y en compañía de dos personas más, intentó hurtar al conductor, al oponer resistencia, la víctima fue herida con arma de fuego y lamentablemente, falleció a causa de la lesión.

Posteriormente, el hoy capturado presuntamente habría intentado evadir el cerco de las autoridades trasladándose a países como México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, hasta llegar a Ibagué, donde llevaba aproximadamente cuatro meses viviendo en condición de calle.