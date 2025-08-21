El punk y el garage rock de Japón llega a Colombia con Otoboke Beaver

El 4 de noviembre en el escenario del Boro Room de Bogotá llega la banda femenina de punk y el garage rock japonesa Otoboke Beaver, con un sonido frenético, teatral e impredecible. Formadas en Kioto en 2009, han convertido cada show en una descarga explosiva de velocidad, actitud y virtuosismo musical. Con letras mayoritariamente en japonés, la banda demuestra que la conexión con el público no entiende de idiomas.

Cortesía: Mayumi Hirata y Otoboke Beaver Ampliar

Su primera y única fecha en Colombia será un despliegue de energía, técnica y caos organizado que no se ve todos los días en el país. Estas poderosas mujeres se han presentado en memorables festivales como Coachella, Glastonbury, Primavera Sound y Roskilde. Más que un concierto, Otoboke Beaver es una experiencia audiovisual intensa vertiginosa con irreverencia escénica. El cuarteto crea una conexión inmediata con el público, sin importar si es la primera vez que los escuchan.