EE.UU. podría negar la Ciudadanía o Green Card por opiniones y comportamientos “anti-americanos”

La inmigración en Estados Unidos se endurece. La administración Trump ordenó a sus funcionarios investigar cualquier opinión o actividad considerada “antiamericana” de quienes soliciten beneficios migratorios como la green card, permisos de trabajo o incluso la ciudadanía. La medida amplía aún más las razones que pueden usarse para negar solicitudes de manera discrecional.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los oficiales deberán determinar si un solicitante ha “respaldado, promovido o expresado opiniones antiamericanas” o vínculos con organizaciones extremistas, incluso a través de redes sociales.

Entre esos grupos se incluyen los que promueven el terrorismo o posturas antisemitas. Si se comprueban esos nexos o afinidades, serán considerados un “factor negativo” suficiente para rechazar la solicitud.

El memorando también exige evaluar los “atributos positivos” de los aspirantes a la ciudadanía, más allá de la ausencia de mala conducta. En palabras del presidente Trump: “Vivir y trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.

La orden llega mientras la Casa Blanca pone fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Recordemos que la administración Trump ya había cancelado las designaciones de TPS para unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Un tribunal federal de apelaciones respaldó la decisión, permitiendo a la administración Trump avanzar en su ofensiva migratoria.