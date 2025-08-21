Duki prende fuego a Bogotá con su Ameri World Tour en la producción de Bizarro

Este jueves 21 de agosto de 2025, Bogotá se viste de trap y reguetón con el regreso de Duki, el máximo referente de la música urbana argentina. El artista llega con su Ameri World Tour al Movistar Arena, en lo que promete ser una de las noches más potentes y memorables del año para los fanáticos de la música urbana.

Con puertas abiertas desde las 5:00 de la tarde y un inicio programado a las 8:00 p.m., la capital se prepara para vibrar con los éxitos que han convertido a Duki en un fenómeno global: “Barro”, “Constelación”, “Vida de Rock”, “Goteo” y “Nueva Era”, además de las nuevas canciones de su aclamado álbum Ameri, que ya acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Lo que hace especial esta presentación es que no se trata de un simple concierto, sino de un espectáculo de talla mundial que reafirma por qué Duki es considerado el artista que llevó el trap argentino a lo más alto. Su presencia en escenarios de España, Estados Unidos y Latinoamérica ha dejado boquiabiertos a miles de personas, y ahora es el turno de Bogotá para experimentar esa energía sin frenos.

Detrás de este despliegue monumental está Bizarro Live Entertainment, la productora que se ha consolidado como una de las más importantes de la región y que hoy garantiza una experiencia inolvidable para los asistentes. Gracias a su trabajo, el Movistar Arena se transforma en el epicentro de la cultura urbana, con un montaje de luces, pantallas y sonido que promete poner la piel de gallina desde el primer acorde.

La expectativa no podría ser mayor: esta es la tercera vez que Duki pisa un escenario en Bogotá, y en cada visita ha logrado un sold out que confirma el poder de convocatoria del artista. Sus seguidores, muchos de ellos jóvenes que han crecido con su música, han convertido este concierto en una auténtica celebración generacional.

La cita de hoy es clara: Bogotá vivirá un ritual urbano, un encuentro donde la música, la emoción y el talento se unen en un show que quedará grabado en la memoria de todos los presentes. Y una vez más, la capital se reafirma como uno de los escenarios más importantes para la música internacional.

No es exagerado decirlo: esta noche Bogotá late al ritmo de Duki y la magia de Bizarro.