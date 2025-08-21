Comisión de Acusación estudiará denuncia contra Petro por viaje a Manta, Ecuador

Colombia

La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes avocó conocimiento de una denuncia que fue presentada en contra del presidente Gustavo Petro, por una denuncia que se presentó a raíz de su viaje a Manta, Ecuador.

La denuncia, que fue presentada el pasado 8 de julio por el abogado Santiago Rodriguez, advierte de una presunta “irregularidad en el manejo del erario público colombiano y el abandono del cargo durante visitas extraoficiales a la ciudad de Manta, Ecuador el 25 de junio de 2025, y Francia y España del 27 de junio de 2025 al 3 de julio del 2025”.

La Comisión designó a los representantes Karime Cotes, Juan Carlos Wills y Jorge Eliecer Tamayo como investigadores del caso, quienes estipularon “AVOCAR el conocimiento de las presentes diligencias preliminares, en contra del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, de conformidad con lo previsto en el articulo 332 de la Ley 5 de 1992 y 424 de la Ley 600 del 2000”.

El documento también señala que se debe oficiar, a través de la secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Secretaria General de la Presidencia de la República “a fin de que expida en duplicado certificación del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en la que se refiera su calidad foral”.

Ante esto, el denunciante solicitó a los representantes investigadores que “hagan respetar la Constitución, la institucionalidad y el debido proceso. Impartan las decisiones y surtan las actuaciones pertinentes de Ley”.