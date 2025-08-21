Capturados presuntos vendedores de drogas en San Cristóbal- Bolívar

Momentos en que unidades de vigilancia de la estación de policía de San Cristóbal- Bolívar se encontraban realizando operativos de registro a personas en el municipio, lograron sorprender a una pareja, quienes bajo la fachada de vendedores de cervezas, presuntamente ofrecían sustancias alucinógenas a sus clientes.

Esta pareja identificada con los alias de “el negro” de 32 años y alias “la pleque plaque” de 53, fueron llamados por los uniformados para realizarles un registro personal, hallándole a él en su bolsillo del pantalón, una bolsa plástica que en su interior contenía base de coca lista para comercializarla, y al revisarle un termo a la mujer que llevaba en su mano, se halló en su interior más base de coca listas para la venta.

Estos dos capturados se paseaban por las fiestas patronales en el municipio de San Cristóbal y bajo la fachada de vendedores de cerveza, le ofrecían a sus clientes estas sustancias psicoactivas.

Ambos fueron llevados hasta la estación de policía en el municipio y junto con la droga incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, a espera que un juez de la República les defina su situación judicial.

“No bajamos la guardia en nuestras actividades de revisión a personas que nos llevan a capturar este tipo de delincuentes que utilizan las fiestas anuales de estos municipios para dañarlas con la venta indiscriminada de sustancias psicoactivas. Invitamos a la comunidad a que también sea partícipe y si presencia alguna actividad ilícita por parte de cualquier persona, siempre comunicarla a los policías que estén cerca o a la estación”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.