Bolsonaro planeó pedir asilo a Argentina en 2024

La policía brasileña presentó un informe en el que da cuenta de la solicitud que Jair Bolsonaro iba a enviar al presidente argentino Javier Milei, que no se concretó, y pidió acusar al exmandatario de intento de obstrucción de un proceso judicial en su contra. (Photo by EVARISTO SA / AFP) / EVARISTO SA

La policía brasileña sostuvo que el expresidente Jair Bolsonaro planeó pedir asilo en Argentina en 2024, según un informe divulgado este miércoles en el que recomendó inculparlo a él y a su hijo por un presunto intento de obstruir un proceso judicial en su contra.

La corte suprema de Brasil fallará entre el 2 y el 12 de septiembre sobre la inocencia o culpabilidad de Bolsonaro en un juicio por un supuesto intento de golpe de Estado en 2022, para impedir la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En el celular del exmandatario (2019-2022) se halló un documento de 33 páginas consistente en un borrador de “pedido de asilo político” al presidente argentino Javier Milei, fechado pocos días después de que la Policía Federal lanzara su investigación por golpismo en febrero de 2024.

En éste Bolsonaro alegaba “una persecución política en Brasil”, según el documento policial.

“Riesgo de fuga”

La corte suprema consideró que el documento hallado muestra “un riesgo probado de fuga del acusado”, según una resolución firmada este miércoles por el juez Alexandre de Moraes, en la que exhortó a la defensa del ultraderechista a dar explicaciones en 48 horas.

Además del exmandatario, la policía también recomendó inculpar por “coacción” contra la justicia a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien desde hace meses lleva adelante una campaña en Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump interceda a favor de su padre.

Trump ha castigado a Brasil con aranceles punitivos bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro. También impuso sanciones a Moraes y otros jueces de la corte.

Jair y Eduardo Bolsonaro incurrieron en “conductas con el objetivo de interferir en el curso de la acción penal” por golpismo, sostuvo la policía, y recomendó imputarles los delitos de “coacción al curso del proceso” judicial y “abolición violenta del estado democrático de derecho”.

La recomendación también abarca al pastor evangélico Silas Malafaia y a Paulo Figueiredo, nieto del último presidente de la dictadura militar João Figueiredo (1979-1985), ambos cercanos a Bolsonaro.

El exmandatario se encuentra desde principios de agosto en prisión domiciliaria preventiva, luego de que Moraes considerara que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse en redes sociales.

De ser hallado culpable en el juicio por golpismo ante la corte, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

El expresidente se declara inocente y dice ser un “perseguido”.