Bogotá: capturan a delincuentes que retuvieron a 6 personas y pedían dinero a cambio de su libertad

Hay un sub registro de más de 100 educadores viictimas.

Bogotá D.C

Uniformados de la Estación de Policía de Bosa capturan en flagrancia a seis delincuentes que retuvieron a seis personas en una vivienda en el sur de Bogotá a las que pretendían extorsionar.

Dos adultos y cuatro adolescentes fueron retenidos durante un tiempo en el barrio San Bernardino. Los delincuentes llaman al padre de una de las víctimas para exigirle dinero a cambio de la liberación de su hijo. El padre alerta a las autoridades que llegan al lugar de los hechos.

“Zonas de atención al percatarse lo sucedido ingresan a la residencia donde estan está personas y al percatar la presencia policial emprenden la huida por los techos de las viviendas aledañas”, indicó el teniente coronel Oscar Chauta.

Los seis delincuentes fueron capturados, tres de estos tenían antecedentes judiciales por hurto, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Los menores de edad fueron trasladados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.