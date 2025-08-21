Apagones de energía se trataron en el concejo municipal de María La Baja

Luego de una reunión previa sobre los apagones en la comunidad, el alcalde municipal, Ramiro González Mancilla, con funcionarios de Afinia, la semana pasada, estos fueron invitados para exponer el tema en el recinto del concejo municipal.

Una de las grandes problemáticas que causan los frecuentes racionamientos en el municipio, tienen que ver con el cambio de la línea 596 que vienen de Ternera en la ciudad de Cartagena, hasta Gambote y posteriormente hasta la estación María la baja, la vereda de Márquez.

La distancia es de veinte kilómetros y a la fecha faltan doce. Los trabajos se esperan los terminen a fecha 30 de octubre del presente año.

Otro inconveniente se presenta en sector de la Pista en el corregimiento de Primero de Julio, zona de invasión y la comunidad vive bajo las redes eléctricas, en un peligro latente para la comunidad.

Se dió a conocer también que los funcionarios de Afinia, llegaron a un acuerdo con la comunidad de la Pista, para mejorar la zona social como parque y sillas. El alcalde González Mancilla, garantiza horas de maquinaria para el arreglo de la calle.

González Mancilla, aseguró que el objeto de la socialización del tema de la energía es de vital importancia para dinamizar la economía dentro del municipio.

Se advirtió, además, que en los sectores donde existen sembrados de palma se dificultan las podas porque no se lo permiten los palmicultores para la liberación de la red.

A esto se le suma las condiciones climáticas en esta parte de los Montes de María.