Reservistas denuncian abandono estatal tras asesinatos de uniformados en el Catatumbo

Catatumbo.

Miembros de la reserva activa de la Policía lamentaron la ola de ataques violentos contra la fuerza pública en el Catatumbo, que ha dejado al menos 20 uniformados muertos en los últimos meses.

Óscar Rico, representante de los reservistas, cuestionó la falta de apoyo del gobierno nacional y exigió mayor inversión en tecnología y recursos para enfrentar a los grupos armados.

“Compañeros que prestan un servicio para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos caen vilmente asesinados por francotiradores. Hacemos un llamado a que se pronuncien las instituciones, porque vemos cada día que matan y matan uniformados y esto no cesa”, advirtió.

Rico denunció que la fuerza pública ha sido dejada sola en un territorio marcado por la confrontación entre guerrilla, disidencia y bandas criminales.

“Apoyen más a las Fuerzas Militares y a la Policía con tecnología, con material de intendencia, con recursos. No podemos seguir enterrando a nuestros compañeros mientras el Estado mira a otro lado”, afirmó.

Los reservistas aseguraron que continuarán levantando su voz de protesta hasta que se adopten medidas concretas que garanticen la protección de los uniformados y se evite que la violencia siga dejando luto en la institución.