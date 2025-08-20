Representante Gloria Arizabaleta fue elegida como nueva presidenta de Comisión de Acusación

Colombia

Ya quedó elegida la mesa directiva de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para la legislatura 2025-2026.

Con 15 votos a favor fue elegida como presidenta la representante del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta y en la vicepresidencia, con 17 votos favorables, quedó la representante del Partido Liberal, María Eugenia Lopera.

Gloria Arizabaleta, nueva presidenta de la Comisión, hace parte del triunvirato investigador que desde hace un tiempo lleva la investigación que se adelanta en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales.

Aún así, esta indagación ya completa más de un año y dos meses suspendida, debido a que siguen sin resolverse las recusaciones que se han presentado en contra del congresista del Pacto Histórico, Alirio Uribe, quien lidera la investigación.

Se espera entonces que con la elección de esta nueva mesa directiva, se terminen de resolver las recusaciones y así mismo, continúe el debido trámite a los procesos que se adelantan en contra del presidente Gustavo Petro en esta comisión.