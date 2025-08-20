Ministro de Justicia propone reformar el sistema penal acusatorio actual: “colapsó, es un fracaso”

Colombia

En medio del Consejo de Ministros, presidido por el presidente Gustavo Petro este martes 19 de agosto, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que antes de finalizar el actual gobierno se debe presentar un proyecto de ley para modificar el sistema penal acusatorio, pues afirmó que el modelo actual ha colapsado, contribuye a la impunidad en el país y es un “fracaso”.

“El sistema acusatorio es garantista, eso no tiene vuelta, es un inamovible. Pero en este momento está en fracaso y es parte de la impunidad que hay en Colombia. La Fiscalía recibe más de un millón de denuncias anuales y no tiene cómo responder”, afirmó Montealegre.

El jefe de la cartera explicó que el modelo colombiano se congestionó porque la mayoría de casos terminan en juicio, a diferencia del sistema norteamericano, donde solo un 20% llega a esa etapa, ya que la mayoría se resuelven mediante negociaciones, acuerdos judiciales o mecanismos alternativos.

“En la justicia norteamericana lo ideal es que solo el 20% de los casos llegue a juicio. El resto se arregla a través de justicia negociada. Aquí debemos avanzar hacia ese modelo, de lo contrario el sistema seguirá siendo insuficiente”, agregó.

Montealegre aclaró que estas reformas no implican un retroceso en materia de garantías procesales, sino la necesidad de hacer ajustes estructurales que permitan descongestionar la justicia y reducir la impunidad.

En el marco de los procesos de paz, el ministro recordó que es el presidente de la República quien tiene la facultad constitucional de abrir la puerta a las negociaciones con estructuras armadas, mientras que la rama judicial debe encargarse de tramitar los acuerdos y beneficios jurídicos.