Pese a que Ibañez afirmó que Petro estaba enfermo, el presidente sí asistió al encuentro en la Corte

En el Teatro Colón de Bogotá se dieron cita destacados magistrados, juristas y funcionarios públicos para el acto inaugural de la Jurisdicción Constitucional organizado por la Corte Constitucional.

El tribunal constitucional organizó un conversatorio que estuvo acompañado de la Filarmónica de Bogotá y tenía como eje principal la defensa del orden constitucional y del Estado social de derecho.

El evento contó con figuras políticas reconocidas, sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se retrasó y de acuerdo con el magistrado Ibáñez, esto de dio por cuestiones de salud.

“Son razones de salud que yo respeto como presidente de la Corte y que por supuesto valoro porque nosotros les tendimos formal y cordialmente una invitación y también formal y respetuosamente nos ha indicado que lastimosamente no puede asistir”, dijo el magistrado.

#JUSTICIA El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, confirmó que el presidente Petro no asistió al acto inaugural de la Jurisdicción Constitucional por motivos de salud. En ese sentido aseguró que las relaciones con el gobierno “están bien”.



“Este es un… pic.twitter.com/4nXAVg8ghE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2025

En ese sentido el presidente de la Corte descartó que la inasistencia de Petro se deba a tensiones con el gobierno por cuenta de las últimas críticas por el estudio de la Reforma Pensional.

“Yo las veo bien. Todo el mundo tiene derecho a hacer las críticas que considere el caso. Todos estamos cumpliendo con nuestro deber, el gobierno cumple con los suyos, nosotros con los nuestros. Y todos estamos cumpliendo con la actividad que corresponde”, indicó el magistrado.

En cuanto al estudio de la Reforma Pensional, el magistrado ponente indicó que en las próximas semanas pasaría la ponencia a la Sala Plena para tomar una decisión de fondo.