Federación de Departamentos advierten que decretos del Gobierno ponen en riesgo la inversión social

La Federación Nacional de Departamentos (FND), expresan su inconformismo frente a lo que consideran una serie de decisiones del Gobierno Nacional que, según ellos, afectan la autonomía territorial y ponen en riesgo la inversión social en las regiones.

Los gobernadores departamentales señalaron que estos decretos, resoluciones y conceptos administrativos, han limitado el uso de los recursos de las gobernaciones y dificultado la ejecución de proyectos claves para el desarrollo regional.

“Con las decisiones del Gobierno Nacional, se está asfixiando a las regiones y queremos solicitarle la derogatoria del concepto, que se emitió por parte del Departamento Nacional de Planeación, con el cual se está afectando la bolsa de regalías e imponiendo cargas a cada uno de los departamentos y municipios con recursos propios”, asegura el Presidente Federación Nacional de Departamentos y Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Riesgo para el sector salud en las regiones del país

En este pronunciamiento, los gobernadores manifiestan su rechazo a la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, donde aseguran que por estos decretos, hay amenazas en la estabilidad laboral de profesionales del sector de salud.

“Estos decretos en contra del manejo de salud, también de los recursos que deben llegar a las entidades territoriales, de una u otra manera alteran el equilibrio económico que debe tener el gobierno nacional con los gobiernos locales para que puedan tener resultados de desarrollo económico y social”, agregó Zuleta.

Finalmente, los gobernadores señalaron que esperan una respuesta favorable a sus solicitudes, para evitar tener que acudir a instancias judiciales y así garantizar el cumplimiento de las obligaciones en beneficio de sus comunidades regionales.