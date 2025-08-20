Estudio revela que deberán demoler casi toda la manzana afectada por el incendio de la 19 en Ibagué

Ibagué

Un estudio realizado por parte de la Alcaldía de Ibagué a la estructura de cada una de las edificaciones afectadas por el incendio que se registró el 16 de agosto del 2024 en la calle 19 entre carreras Quinta y Cuarta deja al descubierto que se deberá demoler prácticamente toda la manzana.

En diálogo con Caracol Radio Harold Wilches, secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, reveló que estas estructuras deberán ser demolidas por lo comprometidas que se encuentran los cimientos de estas edificaciones.

“Dentro de toda la calamidad pública decretada en el municipio quedó el compromiso de parte de la administración municipal adelantar los estudios de vulnerabilidad del predio, esto para definir si tocaba demoler toda la estructura o que parte”, dijo Wilches.

El funcionario sostuvo que hace una semana se entregó el resultado y contó que arrojó “Efectivamente se determinó que gran parte de esas estructuras toca demolerlas debido a que se encuentran en riesgo inminente”.

Los estudios que costaron cerca de $289 millones y que tuvieron una duración de tres meses arrojaron que existe un alto riesgo de colapso de las estructuras, por lo que se recomienda la demolición.

“Hay una de la esquina que no sufrió una afectación grave o significativa, pero los demás toca demolerlo, así lo determinó la parte técnica del estudio adelantando por parte del contratista”, resaltó.

Finalmente, sostuvo que los particulares deberán asumir la demolición de las estructuras, “La Alcaldía hará un acompañamiento para que se de solución a esta situación que se ha convertido en un foco de inseguridad y de malos olores”.