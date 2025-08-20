Edad a la que se puede solicitar devolución de saldos a pensión 2025: Paso a paso del trámite

La pensión en Colombia es una prestación a la que todos los ciudadanos pueden acceder al término de su vida laboral. Para beneficiarse de la pensión por vejez, es necesario que haya cotizado 1.300 semanas (que equivale a 25 años de trabajo). Para el 2026, en el caso de las mujeres, esta cifra tendrá un ajuste de 1.000 semanas.

Otro de los requisitos para acceder a la pensión por vejez, es tener la edad mínima de 62 años en el caso de los hombres y de 57 años en el de las mujeres.

Sin embargo, en Colombia, muchas personas no logran cumplir los requisitos para acceder a esta prestación económica, pero tienen la posibilidad de solicitar la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, según el régimen al que pertenezcan.

¿Qué es la devolución de saldo de pensiones?

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, del que hacen parte los fondos privados, existe la devolución de saldos, que significa que el cotizante tendrá la posibilidad de recibir todo lo que ha ahorrado durante sus años trabajados y, adicionalmente, los rendimientos que ese dinero ha generado a lo largo del tiempo.

Asimismo, si la persona cotizó más de 150 semanas en el Régimen de Prima Media (Colpensiones), también puede recibir el dinero del bono pensional, el cual es el ahorro que corresponde a esas semanas cotizadas en el RPM actualizado.

¿A qué edad puede solicitar la devolución de saldos de pensión?

Para acceder a este beneficio usted debe tener la edad mínima para pensionarse, 57 años para mujeres y 62 para hombres. Además, también debe cumplir los siguientes requisitos:

No tener mínimo de 1150 semanas requeridas para pensionarse.

El capital acumulado en su cuenta de ahorro individual no puede ser suficiente para adquirir una pensión equivalente al salario mínimo.

¿Qué debe hacer para solicitarla?

Después de que verifique si cumple con los requisitos, debe radicar una solicitud formal por los canales de atención del fondo de pensiones al que pertenece, en donde solicite la devolución de saldos. Su fondo de pensión analizará su solicitud y le notificará si usted es beneficiario de esta figura. Si la respuesta es positiva y le aprueban la devolución, el fondo de pensiones le pagará la devolución de saldos, según el modo que escoja, que puede ser abono a la cuenta o un cheque. En el caso en que le sea negada la solicitud y usted no esté de acuerdo, recuerde que puede pedir una reconsideración para que sea estudiada de nuevo.

Recomendaciones para realizar el trámite: