Consejo de ministros: El regaño del presidente Petro a su gabinete por inasistencia de funcionario

El mandatario cuestionó que el ministro de Minas, Edwin Palma, no estuviera presente en el consejo de este martes 19 de agosto: “no hay excusa válida”.

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

La más reciente edición del consejo de ministros del presidente Gustavo Petro, realizado en la noche de este martes 19 de agosto, fue el escenario para un nuevo llamado de atención que le hizo el mandatario a su gabinete debido a la inasistencia de un ministro.

“¿Dónde está el ministro Minas (Edwin Palma)? ¿Ah?, pero a ver, a ver, a ver, a ver hermano, si ustedes no vienen entonces estamos en la olla”, fueron las palabras del jefe de Estado.

Ante la justificación que le dieron frente a que el ministro Palma estaba en agenda regional y no había podido asistir por eso, el presidente recriminó: “Esto es Consejo de Ministros, es obligatorio y hemos dicho que todos los lunes. Luego aquí no hay excusa válida de ningún ministro o ministra para no asistir, porque cuadran su agenda de tal manera que el lunes…cuando ya movemos ya nos toca, pero hoy es martes después del lunes festivo, se hace como lunes”.

El presidente había dejado ver también su molestia en el consejo de ministros pasado, del viernes 15 de agosto, en ese caso por la inasistencia del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien se encontraba en La Guajira.

