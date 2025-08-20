Con la firma del Presidente Petro arranca la licitación para la primera fase de Aerocafé en Caldas

Manizales

El próximo lunes 25 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegará a Manizales para acompañar la audiencia de apertura de la licitación pública para la construcción de la fase I del Aeropuerto del Café, conocido también como las obras de lado aire o pista de aterrizaje.

Segunda visita presidencial por el proyecto

Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, destacó la presencia del mandatario de los colombianos e insistió en el compromiso con la realización de las obras, un proyecto que la región espera desde hace décadas.

“El señor presidente de la República y la señora ministra de Transporte nos van a acompañar en este gran evento, vienen exclusivamente a Manizales para darle este espaldarazo al proceso que adelantamos desde la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, porque Aerocafé es una deuda que se tiene con nuestro departamento y nuestra región y el Gobierno Nacional quiere pagarla con acciones tangibles, con resultados concretos”, destacó el funcionario.

Insistió además que están cumpliendo lo planeado con la hoja de ruta que se trazó el 19 de diciembre del 2024 en Palestina, cuando también el Presidente de la República llegó al departamento para el lanzamiento y presentación de la disponibilidad de presupuestos.

Gremios de Caldas unidos por Aerocafé

El Comité Intergremial de Caldas, junto con sus organizaciones afiliadas, hizo un llamado a la ciudadanía y al sector productivo a respaldar de manera unida este proyecto estratégico para la competitividad regional y nacional.

Según la entidad, aunque la responsabilidad del proceso contractual recae en el Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café, el compromiso del sector productivo es generar un entorno de apoyo, veeduría y unidad que garantice la consolidación de esta obra clave para Caldas y el país.

Fecha del evento de apertura de la licitación

La audiencia pública, en la que estará presente el presidente Gustavo Petro, se realizará el lunes 25 de agosto a partir de las 2 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, de la Universidad de Caldas.

“El Aeropuerto del Café simboliza la fuerza unida, el respaldo y el compromiso regional. Creemos con convicción que su desarrollo será en beneficio de todos”, señalan desde el Comité Intergremial en su invitación.

Términos de referencia de la licitación pública para la obra

Estarán disponibles en la plataforma SECOP II, una vez sean publicados oficialmente por el Patrimonio Autónomo Aerocafé, entidad contratante.

Según el cronograma presentado en el mes de diciembre del año 2024 cuando el Presidente Gustavo Petro, visitó el terreno donde se construirá el aeropuerto en el municipio de Palestina en Caldas, los tiempos se han cumplido, aunque se han presentado algunas variaciones como es el caso de la eliminación del proceso de precalificación que se realizó en el primer semestre y la ampliación en tiempos de la apertura de recepción de propuestas.

Este es el cronograma inicial presentado: