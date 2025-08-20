Comfenalco aumenta su participación en el Tolima

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tolima

En medio de la celebración de los 67 años de la caja de compensación Comfenalco Tolima, su director Alexander Barragán Alfaro en dialogo con Caracol Radio dio a conocer algunas cifras alentadoras que reflejan el liderazgo en la región.

Según Barragán hoy la caja de compensación tiene una participación del 69 por ciento en materia de aportes y están vinculadas unas 10 mil empresas que representan un total de 135 mil afiliados.

Igualmente, el director de Comfenalco Tolima informó que durante el último año se logró una cifra significativa en cuanto a los usos de los servicios los cuales alcanzaron los 772 mil.

Hoy Comfenalco posee 299 mil millones de pesos en activos, lo que constituye como una de las empresas más sólidas de la región.

Durante la entrevista el oyente podrá conocer cómo ha sido el proceso de esta caja de compensación y el trabajo articulado de la mano con el Consejo Directivo para posicionarla con un liderazgo en la región.

Igualmente, detalla el camino que se ha recorrido para la consolidación de proyectos educativos como el colegio Augusto E. Medina que tiene calificación A+ además la materialización del proyecto turístico y cultural Caiké que tendrá una nueva inversión en atracciones infantiles.

Hoy Comfenalco está impulsando una gran apuesta para atender a la población Dorada, buscando que los adultos mayores sigan vinculados a la entidad y encuentren un abanico de opciones para mejorar su calidad de vida.

