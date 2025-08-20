Centro Democrático solicita a la Procuraduría evaluar la suspensión del director de la UNP

El Centro Democrático radicó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que se considere la suspensión del director de la UNP.

El representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, radicó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que considere la suspensión del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.

Esta radicación es respaldada por la senadora Paloma Valencia, también por los representantes Juan Espinal y Carlos Eduardo Osorio, quienes aseguran que buscan con esta solicitud “garantizar la transparencia en la investigación y respuestas claras frente al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay”.

“La UNP habría incurrido en omisiones graves en los esquemas de seguridad”: Uscátegui ante la solicitud a la Procuraduría

Los congresistas señalan que han transcurrido más de dos meses desde el atentado de Miguel Uribe y que pese a múltiples solicitudes, la UNP habría incurrido en omisiones graves en los esquemas de seguridad.

Asimismo, subrayan que esta “negligencia” se torna aún más preocupante ante la persistencia de amenazas contra líderes políticos, como el reciente atentado contra el representante Julio César Triana en el Huila.

Con estos acontecimientos, los firmantes advierten que la permanencia del actual director de la UNP podría afectar las investigaciones y aumentar la vulnerabilidad de los beneficiarios de los esquemas de protección.

“Consideramos que la permanencia en el cargo del actual Director de la UNP puede afectar el curso normal de las investigaciones, confianza en la ciudadana, y lo más grave, poner en mayor vulnerabilidad de los beneficiarios de los esquemas de protección, quienes requieren la certeza de que sus solicitudes son atendidas con la debida diligencia”, agregaron.

Finalmente, solicitan como medida cautelar que la Procuraduría disponga la suspensión provisional de Augusto Rodríguez, mientras avanza el proceso disciplinario.