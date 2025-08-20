“No estoy satisfecho”: Presidente del Congreso tras reunión con partidos y Gobierno sobre seguridad

Colombia

En la tarde de este martes en la presidencia del Senado, se llevó a cabo una reunión entre los presidentes del Congreso, voceros de partidos políticos y miembros del Gobierno Nacional, para plantear nuevos acuerdos que garanticen la seguridad de todos los precandidatos al Congreso y la Presidencia.

Tras el encuentro que duró más de tres horas, el presidente del Senado, Lidio García, aseguró no haber quedado satisfecho con las respuestas nuevas propuestas brindadas por el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

“Yo como presidente del Senado, quiero decirles que no estoy satisfecho con la reunión de hoy. No vi ningún tipo de solución, sino de informe y aquí lo que queremos son soluciones”.

¿Qué dijo el director de la UNP en la reunión?

Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, afirmó que desde la entidad se está buscando la forma de aumentar la flota de vehículos de protección.

“Estamos explorando la posibilidad de conseguir vehículos a través de la intermediación con fuerzas militares, vamos a estudiar eso con el Ministerio de Hacienda para la financiación”.

Sumado a esto el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que uno de los acuerdos a los que se llegó fue que tanto congresistas como precandidatos podrán elegir sus esquemas de seguridad.

“El compromiso más importante fue que los mismo congresistas puedan sugerir a las personas que los cuiden, para que tengan mucha más seguridad, mucha más confianza”.

Pese a esto, en presidente del Congreso, Lidio García, anunció que citará a un debate de control político para ahondar el tema de garantías de seguridad en la contienda electoral.