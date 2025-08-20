Capturan a médico que conducía en estado de embriaguez en Bolívar: arrolló a dos hombres y huyó

Cartagena

Gracias a la rápida reacción de unidades de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, se logró interceptar al conductor de un vehículo que minutos antes, había arrollado a dos personas sobre la vía que de San Onofre conduce a Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho ocurrió a plena luz del día cuando el conductor del vehículo arrolló a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Sin embargo, en vez de bajarse y auxiliarlos, emprendió la huida, y gracias al aviso de la comunidad, inició una persecución que terminó 6 km más adelante deteniendo a este conductor de profesión médico, y que, al hacerle una prueba de alcoholemia, se encontraba en estado de embriaguez grado 3.

Las dos víctimas fueron auxiliadas por la misma comunidad y llevados hasta un hospital en el municipio de turbaco, donde son atendidos y se encuentran fuera de peligro.

El médico de 27 años de edad fue capturado de manera inmediata por el delito de lesiones personales, y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a espera que un juez de control de garantías le defina su situación judicial.

“Conducir bajo los efectos del alcohol es un acto de irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de todos. Desde el Departamento de Policía Bolívar, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial y exhortamos a la ciudadanía a tomar decisiones conscientes y responsables al volante. La seguridad de nuestras carreteras es responsabilidad de todos, y no permitiremos que la imprudencia de unos pocos ponga en peligro la integridad de la comunidad bolivarense”, manifestó el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante (e) Departamento Policía Bolívar.