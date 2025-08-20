Adultos mayores de ocho municipios en Bolívar recibieron dotación
Los elementos fueron donados por el Gobierno departamental
En un acto que reafirma su compromiso con el bienestar de la población mayor, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró la entrega de una completa dotación destinada a los Centros de Vida y hogares de adultos mayores en ocho municipios del departamento.
Los alcaldes y primeras damas de Pinillos, Simití, Santa Rosa del Sur, Montecristo, Morales, Regidor, San Jacinto del Cauca y Cantagallo recibieron los elementos, que buscan mejorar la atención y el cuidado de los abuelos y abuelas bolivarenses.
Durante la jornada se distribuyeron sillas de ruedas, caminadores, bastones, ventiladores, estufas, filtros de agua, licuadoras, sanducheras, dispensadores de agua fría y caliente, ollas, calderos, platos, tazas, pocillos, cubiertos, tablas para picar, comedores, mesas y sillas, entre otros artículos esenciales para fortalecer la infraestructura y el servicio en estos espacios comunitarios.
El gobernador Arana destacó que esta entrega responde a una apuesta de gobierno por dignificar la vida de los adultos mayores:
“Nuestros adultos mayores merecen vivir en condiciones dignas y felices. Hoy entregamos herramientas que fortalecerán los Centros de Vida y los hogares de miles de bolivarenses, porque esta población es prioridad en nuestro gobierno”, afirmó.
Los mandatarios locales resaltaron la importancia de la iniciativa y agradecieron a la Gobernación por incluir a todo el territorio en esta gestión.
El alcalde de Regidor expresó:
“El Centro de Vida de nuestro municipio se fortalece con esta dotación. Gracias gobernador y primera dama por poner los ojos en una población que merece nuestro respeto y cuidado”.
De igual manera, los alcaldes de Pinillos y San Jacinto del Cauca coincidieron en que estos insumos llegan en un momento oportuno para suplir necesidades urgentes y dignificar la vida de los adultos mayores.
La estrategia es liderada por la Primera Gestora de Bolívar, Angélica Salas, y la Secretaría de la Mujer, en el marco del programa “Bolívar Mayor de Norte a Sur”, que busca garantizar atención integral y espacios más seguros y humanos para esta población en todo el departamento.
Con esta nueva dotación, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de construir un territorio más incluyente y solidario, donde los adultos mayores sean protagonistas del desarrollo social y comunitario.