Sicarios asesinaron a joven de 18 años en barrio El Pozón de Cartagena: así ocurrió

Como Isaac de Jesús Sarmiento Ibarra, de 18 años, fue identificado el joven asesinado por sicarios en las últimas horas en el barrio El Pozón, suroriente de Cartagena.

De acuerdo con testigos, ‘Pitbull’, como era conocido el hoy occiso, se encontraba en vía pública del sector el Cariñoso. De un momento a otro, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Sarmiento Ibarra falleció en el lugar de los hechos, mientras que los homicidas huyeron con rumbo desconocido, aprovechando la confusión y el pánico de los moradores que presenciaron el crimen.

La inspección técnica fue realizada por unidades de CTI de la Fiscalía General de la Nación.