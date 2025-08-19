Pablo Alborán será el encargado del cierre del Ibagué Festival

Ibagué

La Fundación Salvi encargada de la organización y producción del Ibagué Festival confirmó la presencia de Pablo Alborán para el cierre del certamen el 7 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Tolima.

Alborán realizará su primer concierto sinfónico con la Orquesta del Conservatorio del Tolima donde alternará canciones con una conversación abierta con el productor del certamen Julio Reyes Copello. Allí juntos repasarán los momentos clave de su carrera, desde los inicios hasta la consolidación de un lenguaje musical íntimo, emocional y poderoso. El público será testigo del estreno mundial de las versiones sinfónicas de algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos Saturno, Solamente tú y No vaya a ser.

Datos clave en la vida de Pablo Alborán

A los 14 años, Pablo Alborán comenzó a subir videos caseros a MySpace, interpretando sus propias composiciones. En 2010, el video de Solamente tú superó las 70.000 visualizaciones en poco tiempo, convirtiéndose en un fenómeno viral en España. Un año más tarde, su álbum debut homónimo alcanzó el número 1 en ventas, y el artista inició una carrera que hoy suma millones de seguidores, discos de platino y giras internacionales.

Su historia es también la de miles de jóvenes que buscan un espacio donde ser escuchados. Por eso, esta presentación encarna el espíritu del Ibagué Festival: un lugar donde las nuevas generaciones pueden conectar con la industria, la creación y los grandes referentes de la música iberoamericana.

Una carrera musical con múltiples nominaciones a premios internacionales

Pablo Alborán ha sido nominado en 25 ocasiones al Latin Grammy en categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Su sensibilidad vocal, su virtuosismo al piano y su capacidad de composición lo han llevado a recibir nominaciones al Grammy anglo (2021, Vértigo) y múltiples reconocimientos por parte de la crítica internacional.

Su álbum Prometo (2017), producido por Julio Reyes Copello, es considerado el más exitoso de su carrera y ha sido certificado multiplatino en varios países. En 2020, Alborán se convirtió en el artista español más reproducido en Spotify, reafirmando su conexión con audiencias jóvenes en todo el mundo.

Será la primera vez en toda su carrera que interprete sus canciones en formato sinfónico, acompañado por la Orquesta del Conservatorio del Tolima y el productor Julio Reyes Copello.

El ingreso al Teatro Tolima es con boleta que se puede adquirir en la página www.tuboleta.com