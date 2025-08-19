Más de 10 familias afectadas en El Cerro, Montería, tras fuerte aguacero

El director de Defensa Civil en Córdoba, mayor Raúl Gómez, informó que en el sector conocido como El Cerro en Montería, más de 10 familias se encuentran afectadas por la fuerte lluvia que cayó el pasado fin de semana.

Gómez indicó que en articulación con la Alcaldía de Montería, los afectados fueron llevados a un albergue temporal hasta que avance la amenaza de deslizamiento que hay en la zona.

El alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelén García, el mismo día del fenómeno natural que lo asoció al coletazo del huracán Erin, categoría 5, pidió a los residentes de El Cerro desalojar para evitar una tragedia.

En dicho sector, el cual fue invadido, solo hay casas construidas con madera, zinc y materiales frágiles que ponen en riesgo la vida de los pobladores.

Hasta el momento, este el número de afectados solamente en este punto de la ciudad. El mayor indicó que esperan el reporte de la administración municipal para saber la cantidad de familias afectadas en toda la capital ganadera.

El director acotó que al conocerse la emergencia activaron los equipos de trabajo que con motobomba extrajeron el agua que estaba estancada en barrios y parqueaderos subterráneos en los edificios del norte de Montería.

Gómez detalló que, según el balance hecho por la Defensa, el 70% de Montería presentó inundaciones, debido a que la ciudad no cuenta con sistema de alcantarillado pluvial.